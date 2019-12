Anche Tuttosport conferma l’intenzione di Pioli di schierare la stessa formazione vista contro il Parma. Kessié dovrebbe essere di nuovo preferito a Krunic (pronto a subentrare a gara in corso), mentre in attacco ci sarà Piatek con Suso e Calhanoglu. Conferma in mezzo al campo anche per Bonaventura.