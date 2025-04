Milan ultimo per media punti negli scontri diretti in Serie A: il dato preoccupante

In questo finale di stagione il Milan dovrà affrontare ancora degli scontri diretti (Atalanta, Bologna e Roma, oltre all’Inter in Coppa Italia) per tenere vive le speranze, ormai flebili, di un piazzamento europeo. Speranze flebili proprio a causa (ma non solo) degli scontri diretti, visto che i rossoneri tra le prime 9 sono la squadra con la media punti più bassa in questa particolare graduatoria pubblicata da Sky Sport.

MEDIA PUNTI SCONTRI DIRETTI

Napoli 1.87

Fiorentina 1.64

Inter 1.53

Atalanta 1.50

Bologna 1.41

Juventus 1.21

Lazio 1.15

Roma 0.75

Milan 0.61

Al momento sono arrivate sette sconfitte, (due contro il Napoli, una contro la Fiorentina, una contro l’Atalanta, una contro il Bologna, una contro la Juventus e una contro la Lazio), quattro pareggi (uno contro la Fiorentina, uno contro l’Inter, uno contro la Juventus, uno contro la Roma) ed una sola vittoria, contro l’Inter.