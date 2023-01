Milan, un passato da vicesindaco di New York per il nuovo consigliere Levine

Randy Levine, attuale presidente degli New York Yankees, è entrato a far parte ufficialmente del Consiglio di Amministrazione del Milan, come annunciato in mattinata dallo stesso club rossonero con una nota ufficiale. Il manager americano, 67 anni, in passato ha ricoperto anche la carica di vicesindaco della città di New York "occupandosi di sviluppo economico, pianificazione e amministrazione. Ha inoltre prestato servizio come commissario al lavoro della città", come viene specificato nella nota di via Aldo Rossi.