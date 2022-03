Milan, un primato costruito in trasferta: i numeri lontano da San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come un anno fa, il Milan ha costruito il suo primato in trasferta. Come riporta Tuttosport, infatti, fuori casa i rossoneri hanno ottenuto 33 punti, frutto di 10 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. La squadra di Pioli è prima in questa speciale classifica (l’Inter è quarta con una gara in meno, il Napoli terzo) con una media di 2,36 punti a partita. Il cammino a San Siro, invece, è stato più difficoltoso: in questo caso il Milan è terzo con 27 punti.