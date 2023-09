Milan, una settimana di tante troppe critiche da chiudere col Verona. Formazione: Pioli cambia modulo

Il derby perso per 5-1 e la conseguente e ovvia umiliazione, la bella reazione contro il Newcastle in Champions League che, però, non ha portato i tre punti sperati e meritati, l'Hellas Verona: si chiuderà così, oggi, contro gli scaligeri di Baroni, una settimana intensissima per il Milan, ricca di tantissime critiche - da Pioli a Leao passando per diversi membri della formazione rossonera - e di poco buon senso nelle riflessioni.

E, nella speranza di Pioli e di tutti i milanisti, si deve per forza di cose chiudere positivamente: l'Hellas Verona è una squadra coriacea, che ha iniziato molto bene questo campionato e che ha individualità interessanti, ma davanti ai 70mila di San Siro il Milan non può permettersi di sbagliare. Per aumentare le percentuali che ciò non accada, Pioli farà ancora affidamento ai big della rosa: poco pochissimo turnover, se non quello obbligato per Maignan (infortunato), Theo e Loftus-Cheek (affaticati); dentro i vari Leao, Giroud, Pulisic e Reijnders in un modulo tutto nuovo (il 3-4-3) utilizzato per ovviare alla probabile assenza di Theo che non ha un vero e proprio sostituto di ruolo.Ecco, dunque, come si schiereranno i rossoneri alle 15:00 a San Siro: Sportiello in porta, difesa a tre con Thiaw, Kjaer e Tomori, Musah a destra e Florenzi a sinistra saranno gli esterni di centrocampo con Reijnders e Krunic mediani, davanti il tridente composto da Pulisic, Leao e Giroud. Panchina per Okafor e Chukwueze, pronti a subentrare.