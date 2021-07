Milan, una sola partita da titolare per Gabbia nel 2021

Matteo Gabbia, nella prima parte di stagione 2020/2021, aveva trovato una certa continuità di partite giocate anche grazie agli infortuni ai vari Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Da dicembre in poi, ossia da momento in cui lui si è infortunato al legamento collaterale mediale, il difensore centrale classe 1999, ha disputato solamente 2 partite. Nel 2021, tantissime panchine per lui e una sola partita giocata titolare: quella contro il Napoli a San Siro vinta dai partenopei per 0-1. Nonostante ciò, il Milan ha intenzione di tenere in rosa Gabbia anche nella prossima stagione come alternativa ai titolari nel suo ruolo.