Milan-Verona, gli ex della partita: da Rebic a Kalinic

La sfida di domani sera tra Milan e Hellas Verona metterà di fronte anche alcuni giocatori dal doppio passato. In rossonero figura Rebic che ha vestito la maglia dei gialloblù nel 2016 registrando 1o presenze e 0 gol mentre in gialloblù è presente Kalinic che ha vestito la maglia del Milan nel 2017-18 mettendo a segno 6 gol in 41 presenze. Tra gli altri, in particolare, si segnala anche l'allenatore del Milan Stefano Pioli che ha vestito la maglia degli scaligeri da giocatore dall'1987 al 1989.