Milan, verso il derby: stesso modulo e formazione delle ultime due gare, con una sola novità in attacco

vedi letture

In vista del derby di questa sera contro l'Inter, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (si ripartirà dall'1-1 dell'andata di tre settimane fa), Sergio Conceiçao schiererà il suo Milan con lo stesso modulo, il 3-4-3, delle ultime due partite di campionato contro Udinese e Atalanta. Anche gli uomini in campo saranno gli stessi, con una sola novità in attacco dove ci sarà Tammy Abraham al posto di Luka Jovic.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che tra i convocati dovrebbe tornare anche Kyle Walker, tornato in gruppo negli ultimi due giorni dopo aver subito un'operazione per la rottura del gomito. Il difensore inglese, però, non è al top e stamani sosterrà un provino per scacciare gli ultimi dubbi sulla sua disponibilità, almeno per uno spezzone