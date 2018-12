Dopo l’ottima prestazione offerta in coppia con Romagnoli nell’ultima gara di campionato giocata sul campo del Frosinone, Mateo Musacchio tornerà in panchina. Gattuso, infatti, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non vuole sovraccaricare il difensore argentino, reduce da un lungo stop. Contro la SPAL, dunque, Rino si affiderà nuovamente a Cristian Zapata.