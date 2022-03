MilanNews.it

In vista del big-match di domenica sera alle 20.45 in casa del Napoli, il Milan tornerà ad allenarsi nella giornata di domani a Milanello: per il gruppo rossonero di Stefano Pioli è in programma un'unica seduta di allenamento al pomeriggio sui campi del Centro sportivo di Carnago. Lo riporta il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.