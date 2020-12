Milanello, domani allenamento mattutino per i rossoneri

Dopo la Sampdoria non c'è tempo per riposare, i rossoneri sono già al lavoro per la sfida di giovedì sera contro lo Sparta Praga. Il Milan è già qualificato e quindi la partita avrà una valenza relativa, ed è per questo che mister Pioli ha ampiamente annunciato che verranno utilizzati i giocatori che fino ad oggi hanno trovato meno spazio. La squadra però vuole preparare comunque al meglio la sfida, e stando a quanto riportato da acmilan.com anche domattina si troveranno a Milanello per la sessione giornaliera di allenamento. Nel pomeriggio la conferenza stampa di mister Pioli e la partenza per Praga.