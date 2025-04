Milanello, domani la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo

Dopo il successo di domenica in casa del Venezia per 0-2 grazie ai gol di Christian Pulisic e di Santiago Gimenez, Sergio Conceiçao ha concesso due giorni riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi a Milanello domani pomeriggio per iniziare a preparare il prossimo impegno in campionato in casa del Genoa (lunedì prossimo).

Nei prossimi giorni verrano monitorate le condizioni di Luka Jovic, che sarebbe dovuto partire titolare ieri a Venezia, ma è stato costretto a dare forfait dopo un problema lombare emerso durante il riscaldamento. Il centravanti serbo ha già iniziato le terapie del caso. Per quanto riguarda Emerson Royal, fuori da gennaio per una lesione al polpaccio, anche le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, nella speranza che possa tornare presto in gruppo e poi in campo.