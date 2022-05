Milanello, Ibrahimovic lavora a parte. Tutti gli altri in gruppo

MilanNews.it

Come riporta oggi l'edizione di Tuttosport in vendita in edicola, il Milan ha ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri - dopo aver osservato un giorno di pausa martedì - in vista della sfida contro l'Atalanta, prevista per domenica alle 18. Zlatan Ibrahimovic, come di consueto, svolge un lavoro personalizzato per la prima parte di settimana che gli permette di arrivare in condizione per gli spezzoni di partita che Pioli gli sta concedendo. Tutti gli altri lavorano in gruppo, ad eccezione di Kjaer ormai fermo ai box da dicembre.