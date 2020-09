Come riferito dal sito ufficiale rossonero, acmilan.com, domani la formazione di Stefano Pioli sarà impegnata in una seduta mattutina a Milanello. I calciatori saranno pronti per le 10.30. Nel pomeriggio, come già comunicato, i rossoneri affronteranno il Brescia in amichevole alle ore 17.00.