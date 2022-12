MILANELLO REPORT - Lavoro atletico e tecnico per i rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Santo Stefano a Milanello per i rossoneri i quali, dopo aver usufruito di due giorni di riposo in occasione del Natale, si sono ritrovati per pranzo presso il Centro Sportivo per riprendere gli allenamenti in preparazione della ripresa del campionato prevista per il prossimo 4 gennaio. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT - Prima parte del lavoro in palestra, dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per proseguire la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici; nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso. A seguire, ulteriore lavoro atletico con una serie di allunghi sul lato lungo del campo, lavoro tecnico focalizzato sulle conclusioni prima di rientrare negli spogliatoi.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE - Il programma prevede una seduta di allenamento al mattino.