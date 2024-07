milanello report - Squadra subito in campo dopo il test col City

Dopo la vittoria ottenuta nella notte italiana contro il Manchester City allo Yankee Stadium, la squadra è tornata a lavorare in mattinata sul campo della Pingry High School.

REPORT

I calciatori coinvolti nella prima amichevole del Soccer Champions Tour hanno svolto una seduta defaticante in palestra. Per il resto del gruppo lavoro di attivazione con il pallone con passaggi e cambi di direzione sulla breve distanza. Presente all'allenamento anche Rafael Leão che ha raggiunto la squadra in ritiro nella serata di sabato.

Mister Fonseca ha proseguito l'allenamento con una partitella a tema con situazioni di gioco cinque contro cinque. La seduta si è conclusa con un lavoro tattico intervallato da corsa intermittente.

LUNEDÌ 29 LUGLIO

La squadra sosterrà due allenamenti, uno al mattino alle ore 10.00 - locali - e uno pomeridiano alle 17.00.