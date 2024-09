milanello report - Tecnica e possesso

vedi letture

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del Derby, in programma domenica 22 settembre alle ore 20.45 a San Siro.

REPORT

Gruppo subito in campo per l'attivazione muscolare, che ha preceduto alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso, seguite da una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La sessione si è chiusa con una partitella a campo ridotto.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.