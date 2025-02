Milanese sul Milan: "Deve cambiare la politica societaria. Nel mercato di gennaio ha rimediato agli errori estivi"

vedi letture

“Debacle delle italiane in Champions? Mi dispiace perché ci siamo giocati la quinta squadra in Champions il prossimo anno. Il Milan la partita l’ha giocata, l’Atalanta comunque la prestazione l’ha sempre fatta. La Juve invece non è la prima volta che si fa recuperare da una posizione di vantaggio”. Così a TuttoMercatoWeb.com Mauro Milanese, ex difensore di - tra le altre - Inter e Napoli, oggi dirigente sportivo.

Come spiega la stagione della Juve?

“Giuntoli è la prima volta che opera da solo a grandi livelli, a Napoli comunque lavorava con un presidente decisionista. Poi la rete scouting azzurra è di grande livello. Anche Thiago Motta ha fatto bene un anno a Bologna, aveva fatto bene anche Maifredi…. Può piacere o no e a me piace, ma con i giudizi sugli allenatori bisogna andarci piano”.

Sul mercato si poteva fare di più?

“Non è stato preso un attaccante piuttosto che Vlahovic che non si sposa con le caratteristiche del gioco di Motta. Serviva uno alla Lautaro Martinez. Alcune scelte di mercato non hanno pagato. Non vedo la mano di Thiago Motta alla Juve, ad esempio vedo più quella di Baroni alla Lazio, anche lui arrivato quest’anno”.

E la sua ex Inter?

“L’anno scorso aveva la stimolo di vincere la seconda stella, il campionato che non aveva vinto l’anno prima. Quando hai delle motivazioni ti senti più forte, ma alla lunga credo che i nerazzurri vinceranno il campionato. Il Napoli ha meno impegni, ciò espone a meno infortuni. L’Inter però tira più in porta”.

Il Milan sta disputando una stagione altalenante.

“Nel mercato di gennaio ha rimediato agli errori estivi. Ha alzato il livello tecnico. Conceicao ha fatto un contratto breve, dimostra la sua precarietà. Però il problema è un altro”.

Cioé?

“A mio avviso al Milan deve cambiare la politica societaria, manca un Marotta della situazione”.