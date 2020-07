Milano Finanza - L’impegno di Elliott nel Milan a quota 600/650 milioni

Come riporta Milano Finanza, è già raddoppiato l’impegno iniziale di Elliott per la gestione del Milan. La famiglia Singer continua a garantire i capitali necessari alla società e ha già superato la soglia dei 600 milioni, sfiorando quella dei 650 milioni di impegno complessivo. Cifra destinata a crescere con l’ingaggio a 5 milioni netti all’anno di Rangnick, al quale sarebbe stato garantito un budget importante per la campagna acquisti (120-160 milioni).