Milik alla Juventus? Bernardeschi unica contropartita gradita al Napoli

La Juventus non molla Milik ma la proposta che comprende i cartellini di uno tra Romero e Luca Pellegrini più 25 milioni di euro cash non incontra il favore di De Laurentiis. Il patron azzurro ha già fatto sapere ai bianconeri che l'unica contropartita eventualmente gradita da Gattuso per lasciar partire il polacco risponde al nome di Federico Bernardeschi che però, per il momento, non è tra i partenti bianconeri. Il polacco è stato accostato anche al Milan di Stefano Pioli. A riportarlo è Tuttosport.