Milinkovic-Savic para tutto. E vince il premio "Panini Player of the Match" di Torino-Milan

Vanja Milinkovic-Savic è il "Panini Player of the Match" di Torino-Milan 2-1. Il serbo è stato di gran lunga il migliore in campo della partita nonché decisivo per la vittoria dei granata, nonostante il netto dominio milanista. Tra le parate compiute, nota di merito per quella che al 32' ha neutralizzato il calcio di rigore di Christian Pulisic. Lo statunitense non aveva mai fallito prima di oggi un calcio di rigore.

Classifica Panini Player of the Match

1. Andrea Pinamonti (Genoa) 6 premi

2. Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 5

2. Ademola Lookman (Atalanta) 5

2. Boulaye Dia (Lazio) 5

2. Tijjani Reijnders (Milan) 5