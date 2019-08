Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha detto la sua sul mercato del Milan ai microfoni di Radio Sportiva: "Per quello che Elliott ha investito, questo Milan dovrebbe essere a giocarsi i primissimi posti come l'Inter. Correa? Sento cifre importanti su di lui. È un buon giocatore, ma non risolve i problemi. Decide chi comanda però".