Mitten (Sky Sport PL): "Se vendi Rashford, devi comprare qualcuno. Kolo Muani può essere attratto dallo United"

La vicenda legata a Marcus Rashford comincia a infittirsi e a intrecciarsi con altre trame di mercato. Il Manchester United non ha più nei suoi piani l'attaccante inglese, escluso da Amorim in tutte le ultime uscite dei Red Devils. Sul calciatore c'è vivo l'interesse del Milan che sta valutando la fattibilità dell'operazione in prestito. A parlare della vicenda, lato United, ci ha pensato il collega britannico Andy Mitten intervenuto nel Transfer Talk Podcast di Sky Sport Premier League, che ha sottolineato come anche lo United potrebbe inserirsi nella corsa a Randal Kolo Muani.

Le parole di Mitten: "Se il Manchester United perde un attaccante, dato che questa squadra non segna abbastanza gol, avrà bisogno di comprare un altro attaccante. Quindi se vendi Rashford, tu devi per forza comprare qualcuno perchè sono richiesti dei gol. La squadra crea occasioni, anche con Ten Hag alla guida e Hojlund ha ottime valutazioni ma non è ancora un attaccante completo ed è molto giovane, commette errori: serve portare nella squadra un po' di esperienza. Kolo Muani non è più nei progetti del Psg e giocare per il più grande club in Inghilterra - non il migliore al momento ma certamente il più grande - potrebbe essere attraente".