© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono 73.007 gli spettatori presenti a San Siro per Milan-Fiorentina per un totale di 2.252.608 euro di incasso; non c'è il tutto esaurito per la mancanza di circa 2000 posti nel settore ospiti.