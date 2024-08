MN - Abraham farà rientro a Roma stasera. Può essere già convocato da Fonseca

È ufficialmente iniziata l'avventura di Tammy Abraham al Milan. Il centravanti inglese è sbarcato questa mattina a Linate Prime e sta svolgendo proprio in questi minuti le visite mediche con il club rossonero, che nel pomeriggio lo sottoporrà ad idoneità sportiva ed alla firma sul contratto a Casa Milan.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Tammy Abraham farà poi rientro a Roma in serata per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra, che domani sera saranno impegnati contro la Lazio nel posticipo del sabato sera allo Stadio Olimpico. Fra i disponibili di Paulo Fonseca potrebbe rientrare da subito anche l'attaccante inglese, in quanto una volta tesserato sarà convocabile come qualsiasi altro giocatore.

Spetterà poi all'allenatore portoghese decidere se portarselo dietro o meno per una partita che vale già tantissimo per il Milan.

di Antonello Gioia