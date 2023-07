MilanNews.it

Beppe Accardi, procuratore sportivo, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sul mercato dei rossoneri: “Ci sono state azioni importanti. Io dico che, per giudicare, dobbiamo aspettare la fine. In generale, come abbiamo visto in altri fronti, le proprietà americane guardano in primis ai conti a posto e ai bilanci”.