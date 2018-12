MN - Ag. Rodriguez: "Ricardo ha caratteristiche uniche, persona seria"

Gianluca di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, intervistato in esclusiva da MilanNews.it ha parlato così del suo assistito: “Ricardo ha dimostrato quello che ha sempre dimostrato in passato, che è tra i migliori difensori sinistri in Europa. Il calcio italiano non è facile, ma lui ha dimostrato di essere un giocatore da Milan, da squadra importante. La sua esperienza, nonostante i 26 anni, è unica in Italia. Non c’è giocatore così giovane con la sua esperienza internazionale. È un giocatore che merita rispetto per quello che ha fatto e per come vive il calcio, è assolutamente una persona seria”.