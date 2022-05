MN - Albertini su Ibrahimovic: "Se volesse continuare a giocare..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, si è così espresso all’evento It’s Padel Time organizzato da Banca Generali presso l’Hotel Gallia di Milano, intercettato dai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: “Da fuori diventa difficile dare dei giudizi ma credo che dipenderà da lui. Poi bisogna capire bene quanto il Milan voglia investire su Ibrahimovic per poterlo avere in squadra. Io dico che se lui vuole continuare a giocare a calcio lo faccia perché sta facendo la cosa più bella al mondo”.