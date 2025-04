MN - Albertosi sull'ipotetica finale di Coppa Italia contro il Bologna: "Se così fosse sarà un osso duro per il Milan"

Il Milan si appresta a giocare una finale di Coppa Italia, che potrebbe dare un senso a una stagione che definire negativa è un eufemismo. Appuntamento a Roma il 14 maggio contro una fra Bologna ed Empoli. Un torneo, la Coppa Italia, che il Milan ha vinto poche volte, l'ultima nel 2003. E prima ancora nel 1977, in una stagione analoga a quella attuale, con i rossoneri che chiusero il campionato al decimo posto. Di quella squadra faceva parte Enrico Albertosi, che commenta così ai microfoni di MilanNews.it.

Analogie col suo Milan? Stagione 1976/77, decimo posto e Coppa Italia

"Ne vedo diverse. Ricordo che fu un'annata particolare, non riuscivamo a giocare bene eppure in finale contro l'Inter facemmo una partita spettacolare, giocammo benissimo. Avevamo dato il massimo per vincere, cosa che evidentemente non facemmo nel resto della stagione. Un po' come ora. I derby sono partite particolari, prescindono dalla stagione".

Oggi conosceremo l'avversario in finale: molto probabilmente sarà il Bologna

"Se così fosse sarà un osso duro per il Milan. La squadra di Italiano gioca un gran calcio, ha ottenuto grandi risultati e non credo che i rossoneri siano favoriti, semmai direi 50-50".