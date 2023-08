MN - Aldegani: "Non cederei De Ketelaere all'Atalanta"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriele Aldegani, portiere del Milan tra il 1995 e il 1997.

Cederesti De Ketelaere all’Atalanta?

“No, per me il Milan commetterebbe un errore. Ci sono giocatori che hanno bisogno di intere stagioni per ambientarsi e lui è uno di questi. De Ketelaere ha grandissimo talento. Almeno un’altra stagione di fiducia la merita”.