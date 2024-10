MN - Alessandro Orlando: "Milan super per 30'. Ma Udinese troppo remissiva e senza identità"

Il doppio ex di Milan e Udinese, Alessandro Orlando (campione d'Italia e d'Europa con i rossoneri nel 1994) commenta il giorno dopo la sfida di San Siro che ha visto la squadra di Paulo Fonseca vincere di misura, dopo una partita giocata prevalentemente in inferiorità numerica. In esclusiva per MilanNews.it

Alessandro Orlando, Fonseca ha osato con diverse esclusioni. Ma alla fine sono arrivati i tre punti

"Non è scesa la formazione migliore, ma credo che Fonseca abbia fatto le sue scelte in maniera ponderata, prendendosi tutti i rischi del caso. È stata una bella partita e una vittoria meritata, perché nella mezz'ora in parità numerica il Milan è stato super, dando l'impressione di poter far sempre male all'Udinese. Diciamo che i rossoneri sono anche stati avvantaggiati dall'atteggiamento remissivo dei friulani che non hanno ancora una propria identità se non magari qualcosa di accettabile nella fase difensiva".

Milan che ha anche saputo soffrire

"Il Milan è stato bravo a compattarsi, Fonseca ha ridisegnato il modulo e alla fine la squadra non ha sofferto, se non in un paio di occasioni. Certo, l'Udinese non ha mai accelerato, ha creato una superiorità sterile e prevedibile con cross che non hanno mai messo in difficoltà i rossoneri".