MN - Ambrosini: "Noi eravamo ambiziosi, questo Milan ha una base solida"

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it nel corso dell'anteprima del nuovo documentario sul Milan, soffermandosi sulle similitudini fra la sua epoca rossonera e quella attuale: “Noi eravamo coraggiosi ed eravamo ambiziosi. Questa squadra qui ha anche una base solida come avevamo noi: sono ragazzi che hanno gli attributi. Il gruppo nostro era solido e con tanto talento ma, a essere onesti, vivevamo anche un periodo storico per la società e per il calcio europeo che ci ha facilitato nel cammino. Il nostro Milan primeggiava anche in termini di ricavi, adesso il mercato economico è talmente sbilanciato che fare un paragone sarebbe ingeneroso per il Milan di adesso”.