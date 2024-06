MN - Amiri: "Ibra mi è parso carico, a lui piace parlare. Bello abbia risposto anche a noi svedesi"

Non solo la stampa italiana era presente alla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Presente anche una quota svedese, rappresentata dalla collega Nicole Amiri. Collaboratrice di testate come Aftonbladet, il canale TV4 e la radio nazionale SR, ci ha dato il suo punto di vista dalla Scandinavia sul nuovo ruolo dello stesso Ibra e sul Milan che verrà:

Che impressioni hai avuto dalla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic?

"Ho avuto l'impressione che voleva parlare con la stampa e che era carico. Non l'ha fatto da un anno e se avesse voluto avrebbe continuato tutto il pomeriggio perché a lui piace parlare. Bello che abbia voluto rispondere alle domande di una giornalista svedese perché il suo rapporto con i nostri media non è facile. Ma apprezza la loro presenza in situazioni del genere e l'ha dimostrato. Ormai lui dice di essere italiano, ma la Svezia è comunque il suo Paese".