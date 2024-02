MN - Antonelli sul gioco del Milan: "Mentalità offensiva, pressante"

Momento molto positivo per il Milan che, dopo la striscia positiva di risultati in campionato, si è confermato anche in Europa vincendo nettamente l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0. Per gli uomini di Pioli, però, non c'è spazio per il riposo: questa sera alle 20.45 il Diavolo sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex della gara Roberto Antonelli.

Le parole di Antonelli sul gioco del Milan: “Quando la squadra è al completo, il Milan esprime un calcio piacevole da vedere. Ha una mentalità offensiva, pressante. Per tanti mesi, si è dovuto fare a meno di molti giocatori importanti. Adesso, piano piano, non sarà più così. Anche i nuovi si sono definitivamente adattati: pensate ai gol pesanti che sta mettendo a segno Jovic, sul quale era piovuto addosso un mare di critiche”.