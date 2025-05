MN - Aquila critica la società: "Le hanno provate tutte anche a gennaio, ma il mercato è stato l’ennesimo buco nell’acqua”

Il Milan ha da poco concluso una stagione molto intensa ma davvero poco felice. La vittoria in Supercoppa Italia non può bastare, anzi. Rossoneri fuori da tutto in campionato in vista della prossima stagione, eliminati in Champions League dal "temibile" Feyenoord e con una finale di Coppa Italia persa e giocata malamente. Cosa manca a questo club? Identità? Competenza? Una rosa ben strutturata? Di questo e molto altro ne parliamo con Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef e super tifoso milanista. L'intervista esclusiva di MilanNews.it da parte di Niccolò Crespi.

Sul mercato invernale

“Penso che le abbiano provate tutte, cercando di colmare delle lacune arrivate nel mercato estivo. Quindi secondo me l’investimento c’è anche stato, Walker e Joao Felix sono profili internazionali, ma qui hanno fatto male. Purtroppo è stato l’ennesimo buco nell’acqua”.