MN - Arens sui gol nel finale del Bayer: "Credo sia la forte mentalità che Alonso ha inculcato alla squadra"

Trasferta di quelle toste, per il Milan. Il Leverkusen era tra le squadre di seconda fascia al sorteggio quella da evitare. Campioni di Germania in carica, le "aspirine" vantano un collettivo di livello assoluto e un condottiero che è l'uomo che ha cambiato la storia di una squadra, conosciuta per anni in Europa come eterna perdente. A presentarci gli avversari dei rossoneri, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, è il collega Phillip Arens, dal 2008 inviato per le partite del Bayer Leverkusen per la Bild:

Leverkusen specialista nelle reti segnate nei minuti di recupero

"La qualità della squadra e lo spirito giusto sono la spiegazione. Credo che sia la forte mentalità che Xabi Alonso ha inculcato alla squadra, che sa che le partite durano almeno 95 minuti. Con loro sai che non è mai finita".