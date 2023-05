MN - Arnautovic, Scamacca o Zaniolo per il Milan? Ne parla Cirillo

MilanNews.it

Barbara Cirillo, giornalista di DAZN, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it.

Tra Arnautovic, Scamacca e Zaniolo di chi avrebbe bisogno il Milan, ora come ora?



“Si tratta di tre giocatori che hanno dimostrato di poter incidere in Italia. Se dovessi valutare la rosa di questa stagione direi Zaniolo, ma per il prossimo anno, tra il mercato in uscita e il tempo che passa, non credo che il Milan possa prescindere da una punta. Per motivi anagrafici Scamacca rappresenterebbe un investimento per il futuro, al limite della scommessa; Arnautovic, invece, lo vedrei più come una soluzione ponte in attesa di individuare un giovane adatto alla programmazione della società”.