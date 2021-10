MN - Baresi: "Rivera mi ha ispirato. Da capitano ho sempre cercato di essere un esempio con i fatti"

Franco Baresi parla del suo rapporto con Rivera a margine dell'evento di presentazione del suo libro "Libero di sognare" a Roma. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

Il rapporto con Rivera: “Nel mio primo anno a Milanello mangiavo con Bigon e Rivera, che erano i due senatori in quel Milan. Immaginatevi Franco Baresi in quel Milan, già ora parlo poco, allora avrò detto due parole (ride, ndr). Per me è stato un anno importantissimo, osservare e ascoltare Gianni Rivera mi ha ispirato, da lui ho imparato tantissimo anche se è stato solo un anno. Per lui era l’ultimo anno, per me il primo. È stato un esempio”.

L'essere capitano: “Sono stato capitano per 15 anni, penso di aver lasciato un buon ricordo a chi mi ha conosciuto e frequentato. Ho sempre pensato che le parole servono, ma è fondamentale l’esempio. Ho sempre cercato di essere un esempio in allenamento e nel comportamento. Credo che sia per questo che i compagni poi ti diano fiducia ed esprimano stima”.