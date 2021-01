Ismael Bennacer è vicinissimo al rientro. Il numero 4 rossonero è fermo da metà dicembre e, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, conta di esserci per la prima partita del girone di ritorno nella trasferta di Bologna. L'algerino quindi non sarà ancora disponibile per il match di sabato (alle 18.00) contro l'Atalanta.