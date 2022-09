MN - Beretta: "Il Milan sta confermando il buono dello scorso anno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Mario Beretta, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato di Milan e Napoli e ha detto la sua sul fatto che le due squadre siano quelle partite meglio in questo avvio: “Decisamente. Oltretutto, aggiungo, confermando quanto fatto vedere di buono lo scorso anno. Il Milan con un cammino incredibile culminato con lo Scudetto. Il Napoli aveva fatto cose ottime poi però ha trovato qualche intoppo lungo la via che lo ha rallentato al momento buono”.