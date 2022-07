MN - Bertarelli su Pioli: "Ha forgiato un capolavoro. Il Milan è figlio suo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Bertarelli, ex attaccante, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Pioli: “Ha forgiato un capolavoro. L’impressione che ha sempre dato è quella di un allenatore pacato, umile e voglioso di migliorarsi continuamente. Come allenatore ha impresso la sua mano, tatticamente e mentalmente. Pioli è fondamentale per questo Milan”.

Giusto impostare un discorso di lungo termine con il tecnico?

“Sì, il punto principale è ripartire con questo allenatore. Il Milan di oggi è figlio di Stefano Pioli”.