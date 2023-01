MN - Bianchin: "Un filotto nelle prime partite sarebbe importante, anche se la partita col PSV fa pensare che il Milan non sia pronto per partire forte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul Milan in Serie A: "In Serie A dipende dal Napoli: 8 punti sono tanti, ma starà al Milan mettere pressione; un filotto nelle prime partite sarebbe importante, anche se la partita di Eindhoven fa pensare che i rossoneri non siano pronti per partire forti e che abbiano qualcosa da registrare...".