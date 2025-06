MN - Blanco su Modric: "Ancora oggi il giocatore di maggior qualità nel reparto"

vedi letture

Luka Modric è impegnato al Mondiale per Club, la sua ultima vetrina con la maglia del Real Madrid. Poi, con ogni probabilità, sarà un giocatore del Milan. Che giocatore troveranno i rossoneri? Ne abbiamo parlato col collega Adrian Blanco, di Radio Marca. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Adrian, come valuti l'ultima stagione di Luka Modric?

"L'ultima stagione di Modric à stata positiva. Ha cambiato il suo ruolo, dato che non poteva giocare come una volta, ma nonostante ciò rispetto al 2023/24 è sceso in campo in 11 partite in più e ha fatto più gol e assist. Entrando spesso dalla panchina ha dato un grande contributo, per questo sono sorpreso che non abbia rinnovato col Real Madrid".

Questo nonostante l'età?

"Ancora oggi è il giocatore con maggior qualità nel reparto, a dispetto dell'età. L'intelligenza con cui gestisce il pallone non ce l'ha nessuno e devo essere sincero che nonostante compirà a breve 40 anni il Real non gli abbia dato un ulteriore anno di contratto".