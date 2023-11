MN - Bolis su Camarda: "Spero sia la prima partita di tante, un bel traguardo per il calcio italiano"

Questo il commento estrapolato dall'intervista, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Marco Bolis, in rossonero nella stagione 1980-1981. L'argomento è di estrema attualità e vede quindi l'opinione sul debutto in prima squadra di Francesco Camarda: "Spero sia la prima partita di tante. È bello quando a un giovane viene concessa un’opportunità simile. Che sia di buon auspicio per il calcio italiano, in generale”.