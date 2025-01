MN - Bollettino da Riyad. Pulisic in gruppo, Leao personalizzato: punta alla panchina

vedi letture

Arriva il primo bollettino da Riyad: il Milan si è allenato per la prima volta questo pomeriggio a due giorni dalla semifinale contro la Juventus che si giocherà il 3 gennaio alle ore 20 italiane. Una notizia positiva e una negativa per Sergio Conceicao, secondo quanto raccolto da MilanNews.it. L'esterno americano Christian Pulisic si è allenato ancora con la squadra in gruppo ed è recuperato per la partita contro i bianconeri. Per Rafael Leao, invece, lavoro personalizzato sul campo: per il portoghese si punta a questo punto alla presenza almeno in panchina.

In fase di recupero Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek: la sessione di rifinitura di domani sarà decisiva per la convocazione.

Domani l'allenamento è previsto per le ore 15.30 italiane (17.30 locali). Prima, alle 10.30 italiane, prenderanno la parola in conferenza stampa Sergio Conceicao e Mike Maignan per presentare la sfida. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su sportmediaset.it e potrete come sempre seguirlo in diretta testuale su MilanNews.it.

Di Vitiello, Mazzara e Gioia