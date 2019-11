MN - Bonaventura: "La strada è quella giusta, dobbiamo seguire il mister. Grande prestazione del Milan"

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dalla mix zone di San Siro.

Sulla serata: "Stasera abbiamo fatto una grande prestazione, sono contento di essere tornato a segnare a San Siro. Stasera abbiamo pareggiato ma la prestazione è positiva, avevamo giocato bene anche contro la Juve. La strada è quella giusta".

Sul ruolo: "Mi trovo bene anche da mezz'ala, per me è indifferente, l'importante è che in campo so bene quello che devo fare".

Sugli errori: "Sicuramente dobbiamo leggere meglio alcune situazioni, penso di conoscere bene il campionato, ho giocato tante partite in Serie A. Cerco di dare il mio meglio e dare qualche consiglio ai compagni. L'importante è che seguiamo tutti il mister che sta facendo un grande lavoro".

Sul Napoli: "Il Napoli è una grande squadra, ha grande qualità, il pareggio è stato giusto, il Milan ha fatto una grande prestazione, il Napoli ha fatto una buona gara, siamo riusciti a limitare le loro qualità, siamo contenti di questo risultato".