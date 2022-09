MN - Bouzian su Vranckx: "Penso sia un mix perfetto tra Witsel e Tielemans"

MilanNews.it

Sofiane Bouzian è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Aster Vranckx, suo ex compagno ai tempi del Mechelen in Belgio. Queste le parole su possibili paragoni con alcune stelle della nazionale belga: "È molto simile a Axel Witsel anche se il giocatore dell’Atletico Madrid è più un centrocampista difensivo che detta i tempi di gioco con i suoi passaggi. Ma conoscendo, io so che Aster vorrebbe più essere un Tielemans che un Witsel in campo. All’inizio della sua carriera Vranckx somigliava tanto a Witsel ma con il tempo si è avvicinato molto a Tielemans grazie alla sua ottima tecnica, anche se Youri non recupera palloni mentre lui lo fa. Riflettendoci, io penso che sia un mix perfetto tra Axel e il giocatore del Leicester. Ma più completo di entrambi. Se dovesse andare al Milan porterà con se dribbling, assist decisivi e un pizzico di follia come sparare in porta dal limite"