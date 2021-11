MN - Braglia: "Rinnovo Pioli? Positivo perché dà continuità e programmazione. Il Milan può tornare in alto"

"Lo giudico altamente positivo perché dà continuità e programmazione alla società e in questo bisogna dare merito alla dirigenza rossonera. Non sono d'accordo sui continui cambi di allenatore perché se non c'è continuità non si ha chiarezza o identità nella programmazione. Questo rinnovo premia una persona che ha meritato la riconferma e in secondo luogo penso che la dirigenza rossonera abbia ragionato nel lungo termine e nel breve termine. Il Milan può tornare in alto programmando ed essendo giovane può ambire a costruire qualcosa di importante nel tempo". Queste le parole di Simone Braglia, ex portiere del Milan, sul rinnovo di Mister Stefano Pioli ai microfoni di MilanNews.it.