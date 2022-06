MN - Breda: "Consiglio a Zaniolo il Milan? Certo, è la squadra Campione d'Italia..."

MilanNews.it

L'ex allenatore di Nicolò Zaniolo ai tempi della Virtus Entella Roberto Breda, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il tecnico veneto ha parlato diffusamente del suo ex calciatore che in queste settimane sta venendo accostato con insistenza al Milan. In particolare, quando gli è stato chiesto se consiglia a Zaniolo di vestire il rossonero, Breda ha risposto: “Come faccio a non consigliarglielo? La Roma è una grande società con un tecnico come Josè Mourinho che non ha bisogno di presentazioni. Il Milan, però, è la squadra Campione d’Italia con una storia che parla da sola e con la voglia di tornare a primeggiare anche in Europa. Oltretutto con l’avvento della nuova proprietà, in modo positivo, diventa un’incognita perché potrebbero aprirsi scenari molto interessanti. Vedrei bene un passaggio di Nicolò a Milano”.