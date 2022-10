MN - Briand elogia Maignan: "È tra i cinque portieri più forti al mondo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jimmy Briand, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Mike Maignan: "Fa parte dei migliori portieri francesi, ma non solo. Secondo me è tra i cinque portieri più forti al mondo. Poi noi in Francia siamo molto fortunati di avere due grandi portieri come Mike e Hugo Lloris in nazionale. E non ci sono dubbi che Maignan sia il futuro della nazionale francese".